Мурашко потребовал ужесточить антиковидные ограничения в Рязанской области

В этот список попали еще 12 регионов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил ужесточить антиковидные ограничения в 13 регионах России. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил Interfax .

Речь идет об Удмуртии, Адыгее, Чувашии, Марий Эл, Чукотке, Приморье, а также Смоленской, Ульяновской, Саратовской, Омской, Владимирской и Самарской областях. В их список попала и Рязанская область.

«Мы ведем рейтингование регионов с учетом заболеваемости, общего количества пациентов, коечной сети — видим высокие риски. Хотел бы отметить регионы, имеющие наиболее высокий риск по оказанию медицинской помощи пациентам. Это Республика Татарстан, Ивановская область, Оренбургская область, Воронежская область, Саратовская область, Удмуртская республика, Липецкая область. Эти системы здравоохранения находятся в максимальном напряжении», — сказал также Мурашко.

Министр отметил, что особенностью этого периода стало быстрое развитие тяжелого течения заболевания и экстренной госпитализации у непривитых граждан.

Глава минздрава также поблагодарил губернаторов шести регионов, в которых нерабочие дни ввели раньше срока, предложенного президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул важность своевременного реагирования чиновников на рост заболеваемости коронавирусом. Министр отметил, что в регионах, где уже ввели ограничения, темпы прироста заболевания снизились до 10-10,5% в неделю.