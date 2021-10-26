Любимов раскритиковал работу чиновников за плохую подготовку к зиме

По словам главы региона, с приходом заморозков, местные жители начали жаловаться на холодные или чуть теплые батареи в домах. Причем жалобы поступают как из областного центра, так и из районов.

Губернатор Николай Любимов раскритиковал работу муниципалитетов и госжилинспекции за плохую подготовку к зиме. Эту тему он поднял за заседании областного правительства, которое прошло во вторник, 26 октября.

По словам главы региона, с приходом заморозков, местные жители начали жаловаться на холодные или чуть теплые батареи в домах. Причем жалобы поступают как из областного центра, так и из районов.

На заседании губернатор назвал конкретные адреса в Рязани: улицы Новоселов, Шевченко, Ленинского комсомола, Свободы, и в районных центрах — Шацкий, Михайловский, Шиловский, Пронский и Рыбновский районы.

«Опасаюсь, что этот список увеличивается прямо сейчас. Объяснения о том, что это аварии или неполадки, людей не согревают. Тем более, когда установленные сроки устранения проблем не соблюдаются, — заявил Николай Любимов. — Если соответствующим городским и областным чиновникам нужно напоминание Губернатора, тогда вот оно! Коллеги, для тех, кто забыл — впереди зима».

Он поручил профильным ведомствам «отработать все случаи с жалобами на нехватку тепла в домах людей и на отключение воды. Отреагировать на них самым решительным образом: довести до конкретного взыскания и до решения проблемы людей».