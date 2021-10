Взрыв на заводе под Рязанью и коронавирусные ограничения. Главные новости выходных, 23-24 октября

Минувшие выходные для рязанцев стали трагическими. Жители скорбят по погибшим при страшном взрыве на заводе в Шиловском районе. Регион накрыла волна ограничений из-за COVID-19. Вспомним основные события за прошедшие дни.

Последствия взрыва на заводе в поселке Лесном

При взрыве и пожаре на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» Шиловского района в пятницу, 22 октября, погибли 17 человек. На следующий день была названа предварительная причина ЧП — замыкание в конвейерной ленте по отгрузке пороха.

Специалисты отобрали 28 проб воздуха в месте случившегося. Превышения ПДК загрязняющих веществ не обнаружено. Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на камеры видеонаблюдения внутри цеха. Позже появились и фото из эпицентра взрыва.

Тела погибших на заводе под Рязанью опознают с помощью ДНК, позже их отдадут родственникам для погребения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл выразил соболезнования семьям жертв. Власти Шиловского района пообещали оплатить похороны погибших. Родственники погибших при взрыве в цеху завода «Эластик» в рязанском поселке Лесной рассказали, что это не первое ЧП в истории завода, в 1982 году при взрыве погибли восемь человек.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил сотрудникам министерства соцзащиты, управления ЗАГС, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, а также юристам выехать в поселок Лесной на место трагедии на заводе «Эластик».

Погибших похоронят 25 октября. В регионе объявлен день траура.

Ужесточение ограничений из-за COVID-19

В Рязанской области заведениям общественного питания запретили работать с 23:00 до 6:00, кроме обслуживания на вынос. Об этом говорится в новом распоряжении губернатора Николая Любимова. Глава региона подписал распоряжение, в котором говорится о входе в кафе, музеи, спортзалы по QR-кодам с 30 октября.

Чтобы разгрузить поликлиники из-за роста заболевших коронавирусом, в регионе приостановили плановую диспансеризацию жителей и профосмотры.

В рязанских театрах рассказали о посещении спектаклей по QR-коду.

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 — 37 678. В России за сутки умерли 1075 пациентов. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 23 октября.

К другим новостям

Рязанка вместе с командой House of Ninja прошла отбор в проект «Новые танцы» на ТНТ. Выпуск вышел в субботу, 23 октября. House of Ninja — представители американского The Iconic House of Ninja в России. В «доме» танцуют участники из разных городов страны, в том числе Анастасия Ларина из Рязани. Коллектив танцует вог — это стиль, базирующийся на модельных позах и подиумной походке.

Уроженка Рязани Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на Гран-при США и лидирует, набрав 77,69 балла. Первый прокат для женщин прошел в ночь на 24 октября в Лас-Вегасе. Ранее было известно, что Трусова приехала в Америку с травмой ноги и могла сняться с выступлений.