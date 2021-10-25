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В США скончался актер из сериала «Друзья»
Об этом сообщил портал TMZ.

В Лос-Анджелесе скончался актер Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл роль Гантера в сериале «Друзья». Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил портал TMZ.

Актеру было 59 лет. Известно, что он с 2018 года боролся с раком простаты четвертой стадии. Он скончался в воскресенье, 24 октября, у себя дома.

«Миру он был известен как Гантер из популярного сериала „Друзья“, но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа», — приводит издание заявление семьи актера.

Джеймс Тайлер снялся более чем в 150 сериях «Друзей», в том числе в новом выпуске ситкома «Друзья: Воссоединение». Помимо этого, американского актера можно было увидеть в сериалах «Клиника», «Сабрина — маленькая ведьма» и ряде других.

Фото Invision