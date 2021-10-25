В Рыбном пропал 57-летний мужчина с татуировкой на руке

Мужчина пропал 13 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рыбном пропал 57-летний мужчина. Ориентировку на Игоря Лавриненко в воскресенье, 25 октября, опубликовал поисково-спасательный отряд « Мещера ».

Мужчина пропал 13 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Игорь Лавриненко имеет худощавое телосложение, рост 160-174 сантиметра, черные волосы с залысинами, зеленые глаза. На левой руке есть татуировка в виде розы. Был одет в серую куртку с капюшоном на молнии, темные брюки и черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем или хочет помочь в поисках, просьба сообщить по телефонам +7 (4912)51-21-71 или 112.

Ранее в Рыбном пропал мужчина с татуировкой на веке.