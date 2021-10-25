В Рязанской области обновился суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусом

За сутки в регионе зафиксировали 210 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии — 46 571.

В Рязанской области обновился суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе зафиксировали 210 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии — 46 571. Выздоровело за сутки 10 человек, всего — 41 956. Умерло за сутки девять человек, всего — 1 337.

В России за сутки заболело 37 930 человек, всего — 8 279 573. Выздоровело за сутки 20 690 человек, всего — 7 186 611. Умерло за сутки 1 069 человек, всего — 231 669.