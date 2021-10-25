В Рязани в ДТП пострадал двухлетний ребенок

Авария случилась недалеко от гипермаркета «Глобус».

В Рязани произошло ДТП с участием легковушек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Авария случилась в субботу, 23 октября, примерно в 20:20 вблизи дома № 81 по улице Большой. Там 21-летний рязанец на автомобиле «ВАЗ» столкнулся с транспортным средством Mazda под управлением 28-летнего местного жителя. От столкновения первая легковушка перевернулась.

Пострадал двухлетний ребенок иномарки и водитель отечественного авто. Им оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.