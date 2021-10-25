В Рязани обсудят вопросы непрерывного инженерного образования

Также эксперты дадут оценку потребности Рязанской области в инженерных кадрах.

В Рязани обсудят вопросы непрерывного инженерного образования. Конференцию проведут областное правительство и РГРТУ имени Уткина.

Встреча под названием «Непрерывное инженерное образование в регионе: школа, вуз, производство» состоится в среду, 27 октября, в 11:00 в онлайн-формате.

В мероприятии примут участие представители региональных органов государственной власти, руководители общеобразовательных рязанских организаций и районных центров, директора и HR-менеджеры промышленных предприятий и компаний IT-сектора, а также представители учреждений дополнительного образования

На конференции обсудят вопросы профессиональной ориентации школьников, взаимодействия между уровнями образования. Также эксперты дадут оценку потребности Рязанской области в инженерных кадрах.