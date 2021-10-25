\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
10°
ЦБ USD 70.13 -0.73 26/10
ЦБ EUR 81.74 -0.76 26/10
Нал. USD 69.70 / 70.70 17:08
Нал. EUR 80.97 / 81.90 17:08
Новости
Публикации
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
4 часа назад
447
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
5 953
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
3 129
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
22 октября 12:13
3 178
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани на семи улицах отключат холодную воду
Также в зону отключения попал один поселок.

В Рязани семь улиц останутся без воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отключение холодного водоснабжение произойдет во вторник, 26 октября. Без воды с 9:30 до 18:00 останутся следующие адреса:

  • улица 1-й Михайловский проезд;
  • улица 2-й Михайловский проезд;
  • улица 3-й Михайловский проезд;
  • улица Михайловка-Ямки;
  • улица Михайловское шоссе, дома с 1 по 11, а также дома с 2 по 144;
  • улица Пойменная;
  • улица Шоссейный переулок.

Также воду отключат в поселке Машинистов.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами.