В Рязани на семи улицах отключат холодную воду

Также в зону отключения попал один поселок.

В Рязани семь улиц останутся без воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отключение холодного водоснабжение произойдет во вторник, 26 октября. Без воды с 9:30 до 18:00 останутся следующие адреса:

улица 1-й Михайловский проезд;

улица 2-й Михайловский проезд;

улица 3-й Михайловский проезд;

улица Михайловка-Ямки;

улица Михайловское шоссе, дома с 1 по 11, а также дома с 2 по 144;

улица Пойменная;

улица Шоссейный переулок.

Также воду отключат в поселке Машинистов.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами.