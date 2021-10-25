В Рязани на семи улицах отключат холодную воду
Также в зону отключения попал один поселок.
В Рязани семь улиц останутся без воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Отключение холодного водоснабжение произойдет во вторник, 26 октября. Без воды с 9:30 до 18:00 останутся следующие адреса:
- улица 1-й Михайловский проезд;
- улица 2-й Михайловский проезд;
- улица 3-й Михайловский проезд;
- улица Михайловка-Ямки;
- улица Михайловское шоссе, дома с 1 по 11, а также дома с 2 по 144;
- улица Пойменная;
- улица Шоссейный переулок.
Также воду отключат в поселке Машинистов.
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами.