В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Действующие меры должны помочь замедлить темп распространения инфекции.
В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом
В оперштабе уточнили, несмотря на сообщения в СМИ и социальных сетях, власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября.
В городе уже действуют ограничения: 30 процентов сотрудников должны быть переведены на удаленный режим работы, жители столицы старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны уйти на самоизоляцию.
Принятые меры должны помочь замедлить темп распространения инфекции.