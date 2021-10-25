В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Действующие меры должны помочь замедлить темп распространения инфекции.

В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщили в telegram-канале столичного оперштаба.

В оперштабе уточнили, несмотря на сообщения в СМИ и социальных сетях, власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября.

В городе уже действуют ограничения: 30 процентов сотрудников должны быть переведены на удаленный режим работы, жители столицы старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны уйти на самоизоляцию.

Принятые меры должны помочь замедлить темп распространения инфекции.