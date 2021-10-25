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В конце октября россиянам пообещали потепление
Температура поднимется до 12 градусов, что выше нормы на три-четыре градуса.

В последнюю неделю октября в Центральной России ожидается потепление. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщили РИА Новости.

Температура поднимется до 12 градусов, что выше нормы на три-четыре градуса. Причиной станут теплые ветра из Атлантики.

«Температура со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы… Начиная с четверга будут двузначные значения температуры, до 10-12 градусов», — сказал Вильфанд.

Ранее жителей Центральной России предупредили о самой холодной ночи осени.