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В аварию около «НИТИ» попал автомобиль Росгвардии
Служебный автомобиль Росгвардии двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и столкнулся с «ВАЗ-2106».

В аварию около «НИТИ» попал автомобиль Росгвардии. В пресс-службе вневедомственной охраны сообщили, что авария произошла на пересечении проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской.

Служебный автомобиль Росгвардии двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и столкнулся с «ВАЗ-2106».

По факту аварии проводится служебная проверка.

Ранее появились фото и видео с места аварии.