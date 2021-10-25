В аварию около «НИТИ» попал автомобиль Росгвардии

Служебный автомобиль Росгвардии двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и столкнулся с «ВАЗ-2106».

В аварию около «НИТИ» попал автомобиль Росгвардии. В пресс-службе вневедомственной охраны сообщили, что авария произошла на пересечении проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской.

Служебный автомобиль Росгвардии двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и столкнулся с «ВАЗ-2106».

По факту аварии проводится служебная проверка.

Ранее появились фото и видео с места аварии.