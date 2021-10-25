Умер начальник Клепиковского лесничества Виктор Васькин
Мужчине было 59 лет
В Рязанской области скончался Виктор Васькин. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщила администрация Клепиковского района.
Виктор Васькин занимал должность начальника Клепиковского лесничества. Мужчине было 59 лет.
«Администрация Клепиковского района выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам», — написали в группе.
Ранее скончался глава Клепиковского района Николай Крейтин. Источники пишут, что он болел коронавирусом.