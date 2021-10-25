Рязанских подростков осудят за убийство двух мужчин

В Рязани перед судом предстанут подростки, которые подозреваются в убийстве двух мужчин. Об этом
Инцидент случился 5 июля 2021 года. Двое подростков — 16 и 17 лет — находились в состоянии алкогольного опьянения. К ним подошли мужчины без определенного места жительства и попросили сигареты. Подростки начали избивать их, а затем утопили в пруду. После этого они скрылись с места преступления.
Малолетних преступников нашли в кратчайшие сроки и задержали. Их заключили под стражу.
Следователи передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Трупы мужчин обнаружили 6 июля прохожие. Подростков задержали спустя два дня. Отмечается, что ранее они состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.