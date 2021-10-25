Рязанские автомобилисты помогли участковым врачам добраться до пациентов

В связи с загруженностью медицинского автопарка, рязанские автомобилисты выполнили роль личных водителей для участковых врачей.

Рязанские автомобилисты помогли участковым врачам. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили в группе « Подслушано у водителей Рязани ».

К водителям обратилась депутат Рязанской гордумы Елена Волкова. Она объяснила, что в больницах не хватает автомобилей для выезда участковых врачей и попросила автомобилистов помочь в этом. Совместно с региональным министерством они организовали волонтерское мероприятие.

На просьбу откликнулись около 12 человек. Каждый из них развез участкового врача и педиатра по 15-20 адресам своих пациентов.

«Буквально за вечер пятницы мы собрали людей и уже в выходные участники ПУВР выехали помогать врачам. К сожалению, в связи с тем, что информация поступила слишком поздно, многие, кто хотел бы принять участие в данном мероприятии, ввиду загруженности и наличия планов, не смогли, но я хотел бы поблагодарить людей за отзывчивость и небезразличие!», — говорится в сообщении.