Рязанец получил шесть лет колонии за покушение на убийство

Суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Рязанец получил шесть лет колонии за покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В конце марта 2021 года в Сараях двое мужчин распивали алкоголь. Между ними возник конфликт и гость ударил хозяина дома несколько раз по голове обухом и лезвием топора.

Пострадавший успел закрыть голову руками, выбежать из дома и обратиться за медпомощью.

Против ранее судимого 59-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.