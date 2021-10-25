Рязанца отправили в психбольницу за дебош в квартире бывшей сожительницы
Для оценки психического состояния мужчины его доставили в специализированное медучреждение.
Рязанца отправили в психбольницу за дебош в квартире бывшей сожительницы. Об этом
Инцидент произошел на улице Островского. 42-летний рязанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к бывшей сожительнице и устроил скандал. Женщина с несовершеннолетней дочерью смогла выйти из квартиры. Мужчина закрылся изнутри, на требования сотрудников полиции не реагировал и начала выбрасывать вещи с балкона.
Дверь открыли прибывшие на место сотрудники МЧС. Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника.
Мужчину доставили в отделение полиции, а после в специализированное медучреждение для оценки состояния психического здоровья.