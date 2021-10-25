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Россиян предупредили о подорожании гречки и овсянки
Тому причиной стали рост стоимости сырья и упаковки.

Российские производители предупредили о подорожании гречки, овсянки и хлопьев. Их слова передал «Коммерсантъ».

Подорожание на 10-20% ожидается уже в начале ноября. Тому причиной стали рост стоимости сырья и упаковки.

«В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за один килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая», — отмечается в публикации.

В частности, о подорожании предупредили производители «Роса», «АФГ Националь» и сеть «Верный» со ссылкой на производителей круп.

Уточняется, что основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису.