\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
10°
ЦБ USD 70.13 -0.73 26/10
ЦБ EUR 81.74 -0.76 26/10
Нал. USD 69.70 / 70.70 17:08
Нал. EUR 80.97 / 81.90 17:08
Новости
Публикации
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
10 минут назад
52
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
5 722
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
2 955
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
22 октября 12:13
3 019
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Работники Рязанской НПК приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству города
Работы провели на улице Весенней.

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», поддержали осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Работы провели на улице Весенней. К уборке приступили 25 сотрудников РНПК. Они задействовали заводскую технику в виде трактора-щетки, поливочно-моечной машины, погрузчика и самосвала. Всего с улицы вывезли порядка 10-15 тонн мусора. Работники РНПК очистили пешеходную дорогу и бордюры от грязи, собрали опавшую листву и бытовой мусор.

«Наше предприятие реализует собственные экологические мероприятия, а также активно участвует в городских и всероссийских акциях, — сказал генеральный директор предприятия Сергей Михайлов. — Только весной в ходе всероссийского субботника „Зеленая Весна“ заводской десант потрудился на благо жителей деревни Турлатово, провел субботники и мероприятия по озеленению территорий Железнодорожного, Московского, Советского и Октябрьского районов города. В сентябре мы начали формировать зеленый пояс в Дашково-Песочне».

География экологических субботников предприятия расширяется. В октябре в рамках реализации экологических инициатив по подготовке города к зиме Рязанская НПК также проведет работы на территории Рязанского областного клинического противотуберкулезного диспансера, заводской и прилегающей к предприятию территории.