Работники Рязанской НПК приняли участие в осеннем месячнике по благоустройству города

Работы провели на улице Весенней.

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», поддержали осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Работы провели на улице Весенней. К уборке приступили 25 сотрудников РНПК. Они задействовали заводскую технику в виде трактора-щетки, поливочно-моечной машины, погрузчика и самосвала. Всего с улицы вывезли порядка 10-15 тонн мусора. Работники РНПК очистили пешеходную дорогу и бордюры от грязи, собрали опавшую листву и бытовой мусор.

«Наше предприятие реализует собственные экологические мероприятия, а также активно участвует в городских и всероссийских акциях, — сказал генеральный директор предприятия Сергей Михайлов. — Только весной в ходе всероссийского субботника „Зеленая Весна“ заводской десант потрудился на благо жителей деревни Турлатово, провел субботники и мероприятия по озеленению территорий Железнодорожного, Московского, Советского и Октябрьского районов города. В сентябре мы начали формировать зеленый пояс в Дашково-Песочне».

География экологических субботников предприятия расширяется. В октябре в рамках реализации экологических инициатив по подготовке города к зиме Рязанская НПК также проведет работы на территории Рязанского областного клинического противотуберкулезного диспансера, заводской и прилегающей к предприятию территории.