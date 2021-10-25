Путин рекомендовал пропускать в отдельные организации по сертификату о вакцинации. Об этом
На совещании с правительством Владимир Путин рекомендовал губернаторам расширить список документов для посещения отдельных организаций, утвержденных правительством и органами исполнительной власти. Наряду с QR-кодами предлагается учитывать сертификат о вакцинации, в том числе и в электронном виде.
Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, надо иметь медицинский документ, подтверждающий их наличие, заверенный лечащим врачом и главврачом медицинской организации. К справке надо приложить отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов.
Ранее сообщалось, что президент поручил губернаторам запретить ночную работу кафе и ресторанов.