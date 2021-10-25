Путин рекомендовал пропускать в отдельные организации по сертификату о вакцинации

Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, надо иметь медицинский документ, подтверждающий их наличие и отрицательный ПЦР-тест.

Путин рекомендовал пропускать в отдельные организации по сертификату о вакцинации. Об этом пишет РИА Новости.

На совещании с правительством Владимир Путин рекомендовал губернаторам расширить список документов для посещения отдельных организаций, утвержденных правительством и органами исполнительной власти. Наряду с QR-кодами предлагается учитывать сертификат о вакцинации, в том числе и в электронном виде.

Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, надо иметь медицинский документ, подтверждающий их наличие, заверенный лечащим врачом и главврачом медицинской организации. К справке надо приложить отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов.

Ранее сообщалось, что президент поручил губернаторам запретить ночную работу кафе и ресторанов.