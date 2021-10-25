Путин поручил губернаторам запретить ночную работу кафе и ресторанов

Также глава государства поручил усилить противоэпидемические меры на всех видах транспорта и в общественных местах.

Президент Владимир Путин поручил губернаторам закрыть на ночь кафе и рестораны. К такому решению глава государства пришел после совещания с правительством, пишет РБК .

Региональные власти должны запретить работу кафе и ресторанов, а также зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время — с 23:00 до 6 часов утра.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая: введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра», — говорится в поручении.

Также глава государства поручил усилить противоэпидемические меры на всех видах транспорта и в общественных местах.

Ответственные за исполнение — главы субъектов, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен 30 ноября, а в дальнейшем ежемесячно.

Ранее соответствующее распоряжение, запрещающее работу общепита в ночное время, подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.