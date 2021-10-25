Новую мутацию коронавируса штамма «дельта» AY.4.2 выявили в Московской области

Ранее сообщалось, что штамм «дельта» AY.4.2 выявили в России в единичных случаях.

В Московской области выявили новую мутацию коронавируса штамма «дельта» AY.4.2. Об этом в понедельник, 25 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что врачи выявили три новых случая в Москве и Подмосковье.

«У нас мы ее увидели здесь, в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», — сказала Попова.

В настоящее время новая мутация коронавируса в Великобритании составляет уже около 7% заражения.

Ранее сообщалось, что штамм «дельта» AY.4.2 выявили в России в единичных случаях.