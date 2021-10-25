Новую мутацию коронавируса штамма «дельта» AY.4.2 выявили в Московской области
Ранее сообщалось, что штамм «дельта» AY.4.2 выявили в России в единичных случаях.
В Московской области выявили новую мутацию коронавируса штамма «дельта» AY.4.2. Об этом в понедельник, 25 октября,
Она подчеркнула, что врачи выявили три новых случая в Москве и Подмосковье.
«У нас мы ее увидели здесь, в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», — сказала Попова.
В настоящее время новая мутация коронавируса в Великобритании составляет уже около 7% заражения.
Ранее сообщалось, что штамм «дельта» AY.4.2 выявили в России в единичных случаях.