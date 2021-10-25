Научно-исследовательскому центру битумных материалов «Газпром Нефти» исполнилось пять лет

За пять лет в научно-исследовательском центре «Газпромнефть-Битумные материалы» (НИЦ) в Рязани проведено 150 тысяч испытаний вяжущих, асфальтобетона, сырьевых компонентов, разработано сотни уникальных рецептур битума.

За пять лет в научно-исследовательском центре «Газпромнефть-Битумные материалы» (НИЦ) в Рязани проведено 150 тысяч испытаний вяжущих, асфальтобетона, сырьевых компонентов, разработано сотни уникальных рецептур битума.

Для российских дорог в НИЦе создают составы вяжущих, адаптированные под климатические условия конкретного региона и интенсивность движения. Так, с применением битумных материалов «Газпром нефти» реализованы такие крупнейшие инфраструктурные проекты страны, как Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, трасса «Шелковый пусть» и скоростная автомагистраль «Нева» М-11, федеральные трассы между регионами и центральные улицы мегаполисов, развитие транспортной сети к Чемпионату мира по футболу. Специалисты этого уникального предприятия в Рязанской области разработали рецептуры, которые сегодня обеспечивают надежность и долговечность автомагистралей в тропическом климате Боливии, Бразилии и Парагвая, важнейших транснациональных коридоров Bi-Oceanic и Botanico.

Также НИЦ выступает независимой лабораторией федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Компетенции сотрудников и уникальное оборудование центра позволяют проверять, какие минеральные материалы применялись при строительстве дороги, и оценивать соответствие проекту использованной рецептуры асфальтобетонной смеси.

В ближайшей перспективе планируется расширить область деятельности Научно-исследовательского центра, выделив дополнительно три направления: по изучению технологий укрепления грунтов, разработке битумопроизводных продуктов и поиску альтернативного сырья. Это позволит усилить уже наработанные компетенции, расширить базу знаний, изучать продукты на всех стадиях, добиваясь наилучших результатов.

«Наш НИЦ стал первым в развитии научной экспертизы всего российского битумного бизнеса. На протяжении пяти лет центр объединяет интересы производителей битумных материалов, дорожно-строительных организаций и научного сообщества. Эксперты НИЦ успешно создают новые технологии производства битумных материалов, которые позволяют увеличить срок службы магистралей. При этом благодаря центру у нас есть возможность разрабатывать продукты и решения не только для дорожной отрасли. В сферу наших интересов входят транспортная инфраструктура в части строительства автомобильных и промысловых дорог, аэродромы, мосты и даже тоннели метрополитена», — отметил генеральный директор компании «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

Справка:

«Газпромнефть — Битумные материалы» (ООО «Газпромнефть — БМ») — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации битумной продукции. Компания занимает лидирующие позиции на битумном рынке России, реализуя 2,9 миллионов тонн продукции в год. Производственные мощности расположены в Москве, Вязьме, Омской, Ярославской, Рязанской и Ростовской областях, а также в Казахстане и Сербии. В ассортименте продукции — дорожные, строительные и кровельные битумы, полимерно-битумные вяжущие (ПБВ), полимерно-модифицированные битумы (ПМБ G-Way Styrelf), битумопроизводные материалы (мастики, герметики, битумные эмульсии).

«Газпром нефть» осуществляет поставки битумных материалов во все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья различными видами транспорта. География охватывает 66 стран мира.