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Любимов принял участие в церемонии прощания с погибшими при взрыве на заводе «Эластик»
Траурная церемония состоялась на площади перед лесновским Домом культуры.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в церемонии прощания с погибшими при взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Траурная церемония состоялась в понедельник, 25 октября, на площади перед лесновским Домом культуры. Глава региона выразил глубокие соболезнования каждой семье, потерявшей родственников. Он подчеркнул, что потрясен случившемся, и что региональное правительство окажет всю возможную помощь и поддержку родным и близким.

Также губернатор провел совещание с главой администрации Шиловского района Владимиром Луканцовым и главной муниципального образования — Шиловский муниципальный район Еленой Синетовой. По его итогам Любимов дал ряд поручений по оказанию конкретной помощи.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Разряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Возбуждено уголовное дело. Следователи задержали гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд». Они просят суд арестовать их на два месяца.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура.