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Избивший под Рязанью сторожа мужчина предстанет перед судом
Мужчина избил сторожа за отказ отдать ему барана.

В Рязани предстанет перед судом мужчина, избивший сторожа в Рыбновском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел рядом с селом Борисовское Рыбновского района. 64-летний пенсионер охранял баранов в загоне, когда к нему подошел незнакомец и попросил отдать животное. За отказ мужчина, угрожая ножом, повторил требование, а после — начал избивать пенсионера. За охранника вступился его приятель, после чего нападавший убежал.

В отношении злоумышленники возбудили уголовное дело за разбойное нападение.

Дело передали в суд с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением.