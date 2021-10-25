Избивший под Рязанью сторожа мужчина предстанет перед судом

Мужчина избил сторожа за отказ отдать ему барана.

В Рязани предстанет перед судом мужчина, избивший сторожа в Рыбновском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел рядом с селом Борисовское Рыбновского района. 64-летний пенсионер охранял баранов в загоне, когда к нему подошел незнакомец и попросил отдать животное. За отказ мужчина, угрожая ножом, повторил требование, а после — начал избивать пенсионера. За охранника вступился его приятель, после чего нападавший убежал.

В отношении злоумышленники возбудили уголовное дело за разбойное нападение.

Дело передали в суд с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением.