Гинцбург рассказал, как вычисляют купивших сертификаты о вакцинации

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как вычисляют людей, купивших сертификаты о вакцинации. Его слова привело агентство
Вычислить таких людей можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. Как правило, большинство купивших сертификат, тяжело переносят коронавирусную инфекцию. По словам Гинцбурга, таковых около 80% в «красных зонах».
«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя», — подытожил Гинцбург.
По словам специалиста, у таких людей меняются психологические представления. При покупке сертификата о вакцинации непривитые россияне начинают думать, что они на самом деле привиты. Поэтому начинают вести себя беспечнее, риск заболевания у них резко возрастает, они подвергают смертельной угрозе других.