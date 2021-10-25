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Гинцбург рассказал, как вычисляют купивших сертификаты о вакцинации
Его слова привело агентство ТАСС.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как вычисляют людей, купивших сертификаты о вакцинации. Его слова привело агентство ТАСС.

Вычислить таких людей можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. Как правило, большинство купивших сертификат, тяжело переносят коронавирусную инфекцию. По словам Гинцбурга, таковых около 80% в «красных зонах».

«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя», — подытожил Гинцбург.

По словам специалиста, у таких людей меняются психологические представления. При покупке сертификата о вакцинации непривитые россияне начинают думать, что они на самом деле привиты. Поэтому начинают вести себя беспечнее, риск заболевания у них резко возрастает, они подвергают смертельной угрозе других.