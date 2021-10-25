Гинцбур сообщил о побочных эффектах вакцины от COVID-19 у подростков
По словам ученого, это повышение температуры тела до 37,2 — 37,3 градусов.
Гинцбур сообщил о побочных эффектах вакцины от COVID-19 у подростков. Об этом
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что во время клинических исследований вакцины для подростков выявлены незначительные побочные эффекты. По словам ученого, это повышение температуры тела до 37,2 — 37,3 градусов.
Ранее сообщалось, что в России появились случаи госпитализации детей с коронавирусом в реанимацию.