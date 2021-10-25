Гинцбур сообщил о побочных эффектах вакцины от COVID-19 у подростков

По словам ученого, это повышение температуры тела до 37,2 — 37,3 градусов.

Гинцбур сообщил о побочных эффектах вакцины от COVID-19 у подростков. Об этом пишет ТАСС.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что во время клинических исследований вакцины для подростков выявлены незначительные побочные эффекты. По словам ученого, это повышение температуры тела до 37,2 — 37,3 градусов.

Ранее сообщалось, что в России появились случаи госпитализации детей с коронавирусом в реанимацию.