Больницы Рязанской области получили 15 машин скорой помощи

Новые реанимобили поступили в область в качестве поддержки из федерального центра. Они оснащены современным оборудованием и системой ГЛОНАСС.

В понедельник, 25 октября, губернатор Николай Любимов передал ключи от реанимобилей представителям больниц региона. В мероприятии принял участие министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. Всего автопарк службы скорой помощи пополнили 15 машин, девять из которых повышенной проходимости. Все автомобили оснащены современным оборудованием и системой ГЛОНАСС. Новые машины получили 13 больниц Касимовского, Клепиковского, Новомичуринского, Ряжского, Милославского, Сасовского, Скопинского, Шиловского и других районов.

Любимов отметил, что новые реанимобили поступили в область в качестве поддержки из федерального центра. Всего за прошедшие четыре года в регион направили 130 автомобилей.

Губернатор подчеркнул, что жизнь пациентов во многом зависит от мастерства водителя.

«Находясь за рулем „скорой“, они порой мчатся наперегонки, можно сказать, со смертью. И победа в этой гонке требует мужества, быстроты реакции и главное огромной ответственности. Новые автомобили помогут решать эту задачу. Рассчитываю, что каждая из этих машин будет прибывать к пациентам вовремя, а медпомощь оказываться только профессионально», — сказал Николай Любимов.

Глава региона напомнил, что доступность первичного звена здравоохранения является одним из приоритетов народной программы развития, одобренной президентом.