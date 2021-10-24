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В Рязанской области жертвами коронавируса стали еще 10 человек
В Рязанской области еще 10 жителей скончались от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Всего от COVID-19 умерли 1328 рязанцев.

В Рязанской области еще 10 жителей скончались от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Всего от COVID-19 умерли 1328 рязанцев.

Заболели еще 199 жителей региона, выздоровели 20. За время пандемии заразился коронавирусом 46 361 человек, вылечились 41 946 рязанцев.

За сутки в России скончались 1072 пациента с коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 230 600 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В стране зафиксировали более 35 тысяч случаев COVID-19.