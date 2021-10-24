В рязанских театрах рассказали о посещении спектаклей по QR-коду

Рязанский театр драмы и театр кукол опубликовали сообщения с правилами посещения спектаклей по QR-коду. Посты опубликованы «ВКонтакте».

Рязанский театр драмы и театр кукол опубликовали сообщения с правилами посещения спектаклей по QR-коду. Посты опубликованы «ВКонтакте».

Согласно указу губернатора, с 30 октября при посещении театра зрителям старше 18 лет на входе необходимо предъявить следующие документы: QR-код либо медицинский документ (прививочный сертификат, справку) о вакцинации или о перенесенном COVID-19 (если с момента выздоровления прошло не более шести месяцев). Документ, удостоверяющий личность (паспорт/права/военный билет).

Правила распространяются и на взрослых зрителей, сопровождающих детей на детские спектакли.

«Просим Вас приходить в театр чуть раньше, чем обычно (возможна очередь на входе при проверке QR-кодов и справок), и при каждом визите брать с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт или военный билет). Перечисленные документы не требуются зрителям младше 18 лет», — говорится в сообщении на странице драмтеатра.

Правила действуют во всех театрах города, при этом они продолжат работать в период объявленных «нерабочих дней».