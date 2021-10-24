\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
Пнд, 25
Втр, 26
ЦБ USD 70.86 -0.13 23/10
ЦБ EUR 82.5 -0.14 23/10
Нал. USD 69.80 / 71.25 15:03
Нал. EUR 81.30 / 82.30 16:43
Новости
Публикации
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
Вчера 15:50
3 805
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
2 213
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
22 октября 12:13
2 298
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
13 972
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанских театрах рассказали о посещении спектаклей по QR-коду
Рязанский театр драмы и театр кукол опубликовали сообщения с правилами посещения спектаклей по QR-коду. Посты опубликованы «ВКонтакте».

Рязанский театр драмы и театр кукол опубликовали сообщения с правилами посещения спектаклей по QR-коду. Посты опубликованы «ВКонтакте».

Согласно указу губернатора, с 30 октября при посещении театра зрителям старше 18 лет на входе необходимо предъявить следующие документы: QR-код либо медицинский документ (прививочный сертификат, справку) о вакцинации или о перенесенном COVID-19 (если с момента выздоровления прошло не более шести месяцев). Документ, удостоверяющий личность (паспорт/права/военный билет).

Правила распространяются и на взрослых зрителей, сопровождающих детей на детские спектакли.

«Просим Вас приходить в театр чуть раньше, чем обычно (возможна очередь на входе при проверке QR-кодов и справок), и при каждом визите брать с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт или военный билет). Перечисленные документы не требуются зрителям младше 18 лет», — говорится в сообщении на странице драмтеатра.

Правила действуют во всех театрах города, при этом они продолжат работать в период объявленных «нерабочих дней».