В Рязани водитель легковушки специально устроил ДТП с «Газелью»

В Рязани водитель Toyota Camry после конфликта с водителем «Газели» намеренно с ним столкнулся. Авария попала в объектив видеорегистратора. Видео опубликовали в соцсетях.

В Рязани водитель Toyota Camry после конфликта с водителем «Газели» намеренно с ним столкнулся. Авария попала в объектив видеорегистратора. Видео опубликовали в соцсетях .

При этом владелец видеорегистратора решил не признаваться, что был свидетелем ДТП. Он сказал водителю «Газели», что не видел случившегося.

Начало конфликта водителей «Газели» и легковушки в Рязани попало на видео.