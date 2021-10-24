В Орске убийца с останками жертвы в чемодане попал на видео
В Орске мужчина, которого подозревают в убийстве женщины, попал на камеры видеонаблюдения в тот момент, когда избавлялся от останков жертвы. Подозреваемого задержали, сообщается на сайте СК.
В Орске мужчина, которого подозревают в убийстве женщины, попал на камеры видеонаблюдения в тот момент, когда избавлялся от останков жертвы. Подозреваемого задержали, сообщается на
Ранее сообщалось, что тело убитой молодой женщины нашли в Орске. Останки лежали в чемодане во дворе дома.
Следователи возбудили уголовное дело,
В причастности к преступлению подозревают 42-летнего знакомого погибшей, местный житель уже признался в преступлении, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.