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Умерла преподаватель Рязанского политехнического колледжа Светлана Климова
Ушла из жизни преподаватель Рязанского политехнического колледжа Светлана Климова. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Ушла из жизни преподаватель Рязанского политехнического колледжа Светлана Климова. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Мастер производственного обучения Светлана Степановна Климова отдала работе в системе профтехобразования 30 лет.

Свой трудовой путь она начала на Рязанском приборном заводе в 1966 году, позже стала контролером выпускаемой продукции в колледже.

«Не стало любознательного, совестливого, душевного, щедрого человека, которого уважали и любили студенты, их родители и коллеги. Весь коллектив студентов и педагогов выражает глубокие искренние соболезнования и разделяет горечь утраты с родными и близкими Светланы Степановны Климовой», — говорится в некрологе.