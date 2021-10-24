Ученые рассказали, кому грозит смерть от COVID-19 даже после прививки

После вакцинации умереть от коронавируса могут пожилые люди с большим количеством сопутствующих заболеваний. Об этом рассказали итальянские ученые.

После вакцинации умереть от коронавируса могут пожилые люди с большим количеством сопутствующих заболеваний. Об этом рассказали итальянские ученые, пишет «Российская газета».

Ученые проанализировали данные по коронавирусу с 1 февраля по 5 октября 2021 года. За это время от осложнений после перенесенной болезни умерли 38 тысяч человек. Из них 33,6 тысячи были не привиты.