Ученые рассказали, кому грозит смерть от COVID-19 даже после прививки
После вакцинации умереть от коронавируса могут пожилые люди с большим количеством сопутствующих заболеваний. Об этом рассказали итальянские ученые.
После вакцинации умереть от коронавируса могут пожилые люди с большим количеством сопутствующих заболеваний. Об этом рассказали итальянские ученые, пишет
Ученые проанализировали данные по коронавирусу с 1 февраля по 5 октября 2021 года. За это время от осложнений после перенесенной болезни умерли 38 тысяч человек. Из них 33,6 тысячи были не привиты.
Максимально увеличивали риск летального исхода сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и онкология. Среди вакцинированных срeдний возраст умерших составил 85 лeт. При этом все равно у привитых пожилых людей шанс выздороветь выше, чем у невакцинированных, сообщает