Появились фотографии из эпицентра взрыва на заводе под Рязанью

Появились фотографии из цеха ООО «Рязряд» в поселке Лесной, где произошел взрыв и пожар.

Появились фотографии из цеха ООО «Рязряд» в поселке Лесной, где произошел взрыв и пожар. Снимки прислали РЗН. инфо читатели.

Напомним, в результате ЧП на заводе «Эластик» погибли 17 рабочих.

Утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.

Известна предварительная причина взрыва.

Тела опознают с помощью ДНК-экспертизы.

Семьям погибших при взрыве в Шиловском районе выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на странице «ВКонтакте».