Начало конфликта водителей «Газели» и легковушки в Рязани попало на видео

Обстоятельства, которые спровоцировали конфликт водителей и ДТП «Газели» и Toyota Camry в Рязани, сняли на видео. Его опубликовали в соцсетях.

Обстоятельства, которые спровоцировали конфликт водителей и ДТП «Газели» и Toyota Camry в Рязани, сняли на видео. Его опубликовали в соцсетях .

На кадрах видно, что водитель «Газели» вначале подрезал легковушку, заехав на пешеходный переход, по которому шли люди.

Напомним, ранее момент аварии попала в объектив видеорегистратора. Водитель Toyota Camry после конфликта с водителем «Газели» намеренно с ним столкнулся.