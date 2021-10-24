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Фигуристка Трусова с травмой стала лидером короткой программы на Гран-при США
Уроженка Рязани Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на Гран-при США и лидирует, набрав 77,69 балла. Первый прокат для женщин прошел в ночь на 24 октября в Лас-Вегасе.

Уроженка Рязани Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на Гран-при США и лидирует, набрав 77,69 балла. Первый прокат для женщин прошел в ночь на 24 октября в Лас-Вегасе.

Трусова получила последний, 12-й стартовый номер. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп в каскаде и исполнила чисто остальные элементы. На тройной аксель фигуристка не заходила.

Ранее было известно, что Трусова приехала в Америку с травмой ноги и могла сняться с выступлений.

После короткой программы на втором месте находится другая россиянка — Дарья Усачева. Ксения Синицына занимает третью строчку.