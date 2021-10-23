Житель Башкирии зарезал кондуктора на остановке

В Стерлитамаке на остановке нашли тело женщины-кондуктора. Выяснилось, что убийство совершил 23-летний молодой человек, сообщает СК по республике.

В Стерлитамаке на остановке нашли тело женщины-кондуктора. Выяснилось, что убийство совершил 23-летний молодой человек, сообщает СК по республике.

Тело кондуктора с множественными ножевыми ранениями обнаружили на остановке.

Через несколько часов в полицию позвонила местная жительница, которая рассказала, что ее брат, который сейчас находится у нее дома, сознался в убийстве человека. Мужчину доставили в следственный отдел.

Следователи установили, что под наркотиками и в состоянии алкогольного опьянения молодой человек заметил на остановке 59-летнюю женщину-кондуктора. Она ждала своего автобуса, чтобы выйти на смену. Он несколько раз ударил ее ножом и забрал сумку. В сумке не было денег и ценностей, злоумышленник выбросил ее по пути.

Обвиняемый частично признал вину в совершенных преступлениях.