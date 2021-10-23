В Ростове пьяный мужчина зарезал своего шестилетнего внука

В Ростове-на-Дону 59-летний мужчина убил шестилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

В Ростове-на-Дону 59-летний мужчина убил шестилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

По данным следствия, 22 октября мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему шестилетнему внуку множественные ножевые ранения. В результате мальчик скончался.

Следователь и криминалист осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические судебные экспертизы.

Подозреваемый в убийстве задержан. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.