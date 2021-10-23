\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
10°
Вск, 24
Пнд, 25
ЦБ USD 70.86 -0.13 23/10
ЦБ EUR 82.5 -0.14 23/10
Нал. USD 69.80 / 71.25 15:03
Нал. EUR 81.30 / 82.30 16:43
Новости
Публикации
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
Вчера 16:36
1 018
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
Вчера 12:13
1 139
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
12 788
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
9 255
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России обновился максимум случаев заражения и смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 — 37 678. В России за сутки умерли 1075 пациентов. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 23 октября.

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 — 37 678. В России за сутки умерли 1075 пациентов. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 23 октября.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 200 случаев коронавируса. За все время пандемии заболели 46 162 жителя региона.

Выздоровели 128 человек, всего вылечились 41 926 рязанцев.

Умерли 10 пациентов. Всего жертвами ковида стали 1318 жителей региона.

Напомним, губернатор Рязанской области Николай Любимов в пятницу, 22 октября, подписал распоряжение, в котором говорится о входе в кафе, музеи, спортзалы по QR-кодам. Заявлено и введение других дополнительных мер. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.

Также в Рязанской области ужесточили ограничения на работу кафе и ресторанов.