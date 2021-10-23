В России обновился максимум случаев заражения и смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 — 37 678. В России за сутки умерли 1075 пациентов. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 23 октября.

В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 — 37 678. В России за сутки умерли 1075 пациентов. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 23 октября.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 200 случаев коронавируса. За все время пандемии заболели 46 162 жителя региона.

Выздоровели 128 человек, всего вылечились 41 926 рязанцев.

Умерли 10 пациентов. Всего жертвами ковида стали 1318 жителей региона.

Напомним, губернатор Рязанской области Николай Любимов в пятницу, 22 октября, подписал распоряжение, в котором говорится о входе в кафе, музеи, спортзалы по QR-кодам. Заявлено и введение других дополнительных мер. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.

Также в Рязанской области ужесточили ограничения на работу кафе и ресторанов.