В поликлиниках Рязанской области приостановили плановую диспансеризацию

Чтобы разгрузить поликлиники из-за роста заболевших коронавирусом, в регионе приостановили плановую диспансеризацию жителей и профосмотры. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Чтобы разгрузить поликлиники из-за роста заболевших коронавирусом, в регионе приостановили плановую диспансеризацию жителей и профосмотры. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Диспансеризация — массовый скрининг жителей, для того чтобы вовремя выявить заболевание. В период пандемии коронавируса обследование нужно переболевшим ковидом, для них диспансеризация не отменена и даже стала более детальной. Пройти ее можно будет уже спустя 60 дней после выздоровления. Для этого могут позвонить, прислать смс-сообщение или уведомление в личные кабинеты на портале Госуслуг. При жалобах на здоровье медосмотр могут назначать раньше, в рамках обычной помощи по ОМС.

Вернуться к всеобщей диспансеризации в области смогут только после особого распоряжения.

Напомним, губернатор Рязанской области Николай Любимов в пятницу, 22 октября, подписал распоряжение, в котором говорится о входе в кафе, музеи, спортзалы по QR-кодам. Заявлено и введение других дополнительных мер. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.