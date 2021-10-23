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В больницах Рязанской области находятся 840 пациентов с COVID-19
В больницах Рязанской области лечат 840 пациентов с коронавирусом, их состояние разной степени тяжести. Об этом накануне, 22 октября, сообщила региональная опергруппа.

В больницах Рязанской области лечат 840 пациентов с коронавирусом, их состояние разной степени тяжести. Об этом накануне, 22 октября, сообщила региональная опергруппа.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 57 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 613 пациентов — средней степени тяжести.

В тяжелом состоянии находятся 170 человек, из них 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.