\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
10°
Вск, 24
Пнд, 25
ЦБ USD 70.86 -0.13 23/10
ЦБ EUR 82.5 -0.14 23/10
Нал. USD 69.80 / 71.25 15:03
Нал. EUR 81.30 / 82.30 16:43
Новости
Публикации
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
Вчера 16:36
1 018
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
Вчера 12:13
1 139
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
12 788
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
9 255
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанская пенсионерка лишилась полмиллиона рублей из-за мошенников
Телефонные мошенники обманули 84-летнюю рязанку на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Телефонные мошенники обманули 84-летнюю рязанку на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая 84-летняя жительница Московского района рассказала правоохранителям, что с ее счета похитили крупную сумму денег. Незнакомец по телефону представился работником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то атакует банковский счет женщины. Звонивший просил сообщить сведения о банковской карте и следовать его указаниям, чтобы якобы уберечь средства.

Рязанка обналичила все сбережения и перевела их на «резервный» счет, который был под контролем злоумышленников. Деньги сразу же похитили. Таким образом, 84-летняя пенсионерка лишилась 500 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска подробно опросили пострадавшую и зафиксировали все обстоятельства преступления. Личность злоумышленника устанавливают.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, рязанская полиция предупредила местных жителей — мошенники вновь стали использовать популярную схему обмана «Ваш родственник попал в ДТП».