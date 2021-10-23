Рязанская пенсионерка лишилась полмиллиона рублей из-за мошенников

Телефонные мошенники обманули 84-летнюю рязанку на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Телефонные мошенники обманули 84-летнюю рязанку на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая 84-летняя жительница Московского района рассказала правоохранителям, что с ее счета похитили крупную сумму денег. Незнакомец по телефону представился работником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то атакует банковский счет женщины. Звонивший просил сообщить сведения о банковской карте и следовать его указаниям, чтобы якобы уберечь средства.

Рязанка обналичила все сбережения и перевела их на «резервный» счет, который был под контролем злоумышленников. Деньги сразу же похитили. Таким образом, 84-летняя пенсионерка лишилась 500 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска подробно опросили пострадавшую и зафиксировали все обстоятельства преступления. Личность злоумышленника устанавливают.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, рязанская полиция предупредила местных жителей — мошенники вновь стали использовать популярную схему обмана «Ваш родственник попал в ДТП».