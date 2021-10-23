Роспотребнадзор проверил состояние воздуха после ЧП на заводе в Шиловском районе

Роспотребнадзор проверил состояние воздуха после крупного пожара со взрывом на заводе в Шиловском районе, унесшего жизни 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор проверил состояние воздуха после крупного пожара со взрывом на заводе в Шиловском районе, унесшего жизни 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отобрали 28 проб воздуха на содержание углерод оксида, азота диоксида, фенола, формальдегида, углеводородов, серы диоксида, взвешенных веществ. Превышения ПДК загрязняющих веществ не обнаружено.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.

Известна предварительная причина взрыва.