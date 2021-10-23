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Мужчина похитил крупную сумму с кредитной карты умершей рязанки
Оперативники уголовного розыска в Рязани раскрыли хищение средств с кредитной карты умершей рязанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники уголовного розыска в Рязани раскрыли хищение средств с кредитной карты умершей рязанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдела МВД России по Октябрьскому району установили личность и задержали злоумышленника, подозреваемого в краже почти 290 тысяч рублей с кредитного счета умершей сожительницы.

В полицию обратился представитель регионального отделения одного из крупных банков России и сообщил, что банковские работники выявили хищение средств. Выяснилось, что с кредитной карты 31-летней рязанки обналичили все средства в день ее смерти. Тогда сведения о смерти держательницы кредитного счета и карты еще не поступили в банк и система разрешила операцию по снятию денег. Со счета обналичили почти 290 тысяч рублей.

Оперативники установили банкомат, с помощью которого были обналичены средства, а затем выяснили и персональные данные злоумышленника.

Полицейские установили, что к хищению денег причастен 38-летний рязанец, сожитель умершей. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина, разбирая в день смерти своей сожительницы ее вещи, обнаружил кредитную карту и сведения для доступа к ней. Он в тот же день обналичил счет и начал тратить деньги, пока сотрудники полиции не остановили его.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.