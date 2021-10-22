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Юлия Рокотянская приняла участие в переписи населения
Уточняется, что Рокотянская выбрала дистанционный вариант прохождения переписи на портале «Госуслуги».

Председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская приняла участие во всероссийской переписи населения. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Уточняется, что Рокотянская выбрала дистанционный вариант прохождения переписи на портале «Госуслуги». Она отметила, что перепись населения позволяет уточнить статистическую информацию, которая в свою очередь используется при составлении экономических и социальных программ.

«На основе данных переписи будет строиться дальнейший курс развития нашей страны. Меры поддержки социально незащищенных категорий граждан, стимулирование жилищного строительства, льготные программы кредитования населения, планирование строительства школ, детских садов и поликлиник, изучение рынка труда и организация дополнительных рабочих мест — эти ключевые задачи в конечном итоге предстоит решить по результатам переписи. Призываю всех коллег-депутатов гордумы и всех рязанцев принять участие в этой акции», — сказала Юлия Рокотянская.