В Спасском районе произошел пожар в жилом доме
Пострадал один человек.
В Спасском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание случилось в четверг, 21 октября, в 19:09 в селе Веретье. Там загорелся жилой деревянный дом с шиферной кровлей, после чего огонь перекинулся на хозпостройку.
На пожаре пострадал один человек.
Огонь полностью уничтожил оба здания. На пожар выезжали три единицы техники и десять человек личного состава.
Причин пожара и ущерб устанавливаются.