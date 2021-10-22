В Спасском районе произошел пожар в жилом доме

Пострадал один человек.

В Спасском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание случилось в четверг, 21 октября, в 19:09 в селе Веретье. Там загорелся жилой деревянный дом с шиферной кровлей, после чего огонь перекинулся на хозпостройку.

На пожаре пострадал один человек.

Огонь полностью уничтожил оба здания. На пожар выезжали три единицы техники и десять человек личного состава.

Причин пожара и ущерб устанавливаются.