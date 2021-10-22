В Скопинском районе мужчина чуть не убил 13-летнего подростка

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Ф. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы или принудительные работы.

В Скопинском районе утихомирили пьяного мужчину, который угрожал убить 13-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в селе Побединка. Супруги вместе с приятелем выпивали дома. Гость к вечеру сильно опьянел, собрался вернуться домой, но не мог самостоятельно передвигаться.

Супруги решили довести пьяного мужчину к дому. Его жена сделала им замечания, что его сильно напоили и потребовала забрать супруга к себе до утра.

Пьяная компания повернула обратно, через несколько метров из кармана гостя выпал паспорт. Его жена, заметив это, послала 13-летнего сына поднять документ. Подросток догнал их и высказал приятелям отца, что спаивать его родителя очень плохо.

Пьяный 40-летний житель села рассердился на мальчика, оставил ношу, схватил деревянную доску, замахнулся и пригрозил убить его, если подросток не замолчит. Мать испугалась за жизнь сына и попыталась остановить мужчину криками, а затем обратилась за помощью в полицию.