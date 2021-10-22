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В Рязанской области осудят водителя, который насмерть сбил велосипедиста и оставил его умирать
Обвиняемый сбросил пострадавшего подростка, истекающего кровью и поврежденный велосипед в кювет, спрятав от проезжавших мимо, а после уехал с места ДТП.

В Рязанской области осудят мужчину, который насмерть сбил 17-летнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

6 октября 2020 года мужчина 1982 года рождения ехал на автомобиле «ГАЗ» по трассе М5 со стороны поселка Листвянка в направлении села Болошнево Рязанского района. Водитель не учел метеорологических условий (выпадение осадков, дымку), нарушил правила дорожного движения и сбил 17-летнего подростка, который в попутном направлении ехал на велосипеде.

Обвиняемый сбросил пострадавшего подростка, истекающего кровью и поврежденный велосипед в кювет, спрятав от проезжавших мимо, а после уехал с места ДТП.

Подростка нашли спустя 2,5 часа. Родители начали его искать, когда узнали, что сын не доехал до села Болошнево, куда направлялся. Юноша был жив, но медики, приехавшие на место, не смогли его спасти.

Следователям удалось найти виновника с помощью запись с камер видеонаблюдения на маршруте, допроса свидетелей, судебно-медицинских и трасологических экспертиз. Также правоохранители нашли автомобильный сервис, где мужчина устранил повреждения от ДТП.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ, а также по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности). Дело направили в суд.