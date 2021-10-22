В Кремле высказались о локдауне в России

Пресс-секретарь президента заявил, что поведение людей будут мониторить органы власти и СМИ. При ухудшении эпидемиологической ситуации примут дополнительные решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в стране не планируют вводить жесткий локдаун. Об этом пишет URA.RU .

Песков во время конференц-колла сказал журналистам, что сейчас введение локдауна не рассматривается.

«Нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии с учетом недостаточного уровня вакцинации населения», — сообщил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что поведение людей будут мониторить органы власти и СМИ. При ухудшении эпидемиологической ситуации примут дополнительные решения.

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочими.